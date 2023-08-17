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وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محاسب (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– مصمم داخلي (جدة).

– محلل مخزون (الرياض).

– منسق صيانة (الرياض).

– محاسب أول/ الجرد (الخبر).

– مسؤول مشتريات ومخزون (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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