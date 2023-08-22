وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

تحرك مصري سريع بعد ظهور متحور كورونا لقطات جديدة لأمطار غزيرة على الحرم المكي البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ أكثر من 185 جهازًا في مركز GAMMA لعشاق الألعاب الإلكترونية تعيين المحامي السابق لإدارة أوباما مستشارًا للبيت الأبيض تغييرات جذرية على روابط الأخبار في منصة إكس وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل رافعة شوكية (الرياض).
– فني كهرباء (الرياض).
– فني مرافق/ ميكانيكي (الرياض).
– أخصائي تحليل البيانات والأعمال (الرياض).
– أخصائي الفهرسة (الجبيل).
– مشرف إدارة المستودعات (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)