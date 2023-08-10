وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى ياسرف

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ميكانيكي (عدد 3 وظائف).
– مهندس المشاريع.
– فني رئيسي/ صيانة المعدات.
– مخطط صيانة.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
سامي زكري فرحان غزواني
أن شاء الله اتوضف