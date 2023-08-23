وظائف لدى شركة التعدين العربية السعودية “معادن”

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي رئيسي، تقييم الأعمال المالية II. أخصائي أول، التطوير التنظيمي الثاني. مدير فئة المواد الكيميائية ومواد التشحيم. أخصائي رئيسي، الأمن السيبراني القانوني والخصوصية II. مدير تخطيط الإنتاج. مهندس التعدين I. مدير العقود والمشتريات. محلل رئيسي، الإستراتيجية الثانية. مدير، الجدولة. مدير ضمان القيمة. مهندس رئيسي، الواجهة الثانية. مدير إدارة المشاريع والمرافق. أخصائي أول، الفئة (الخدمات العامة) II. أخصائي أول، الإستراتيجية والابتكار التكنولوجي I. أخصائي الاتصالات III. رئيس قسم إدارة المخزون. والمزيد ….

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).