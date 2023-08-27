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لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير جودة.

– خبير توطين سلاسل الإمداد.

– أخصائي أول توطين قطاع الطاقة المتجددة.

– أخصائي تقييم ومتابعة أعمال الشركات الكبرى.

– أخصائي أول تخطيط وتطوير أعمال الشركات الكبرى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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