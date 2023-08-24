وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي خدمات التعدين.

– أخصائي مشاريع.

– أخصائي أول المواد الخام.

– مهندس رئيسي مشروع.

– أخصائي فئة/ المواد الكيميائية وزيوت التشحيم.

– أخصائي أول فئة/ النقل والخدمات اللوجستية.

– رئيس قسم فئة/ النقل والخدمات اللوجستية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)