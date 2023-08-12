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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس فني.

– مهندس فني/ أنظمة الصوت والفيديو.

– مهندس ميكانيكي موقع.

– مهندس دعم فني.

– محاسب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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