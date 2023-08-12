وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس فني.
– مهندس فني/ أنظمة الصوت والفيديو.
– مهندس ميكانيكي موقع.
– مهندس دعم فني.
– محاسب.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)