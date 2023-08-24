وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سدايا

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب والاتصالات، نظم المعلومات، علوم الحاسوب)، أو في أي تخصص ذي الصلة.
– سكرتير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، إدارة الأعمال).
– أخصائي التخطيط والمتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة وعلوم الحاسب والشبكات، نظم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– مدير أول الحساب التقني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة نظم المعلومات، علوم الحاسب)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)