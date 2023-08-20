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وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، ورابغ، والشقيق.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول/ مراقبة الصيانة (أملج).

– مشرف صيانة الأنظمة الكهربائية (رابغ).

– مهندس عمليات التبريد (أملج).

– مشغل غرفة تحكم/ الطاقة (عدد وظيفتين/ الشقيق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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