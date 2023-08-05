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وعد مالكوم قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
وعد مالكوم قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال
المواطن - محمد سمعه

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وجه اللاعب البرازيلي مالكوم رسالة إلى جماهير الهلال وذلك قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال الليلة في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

رسالة قبل مباراة الاتحاد ضد الهلال

ووعد مالكوم جماهير الهلال خلال تصريحاته الإعلامية بأنه سيساهم في تحقيق الفوز للفريق في كل المباريات التي يشارك فيها، مما جعل جماهير الهلال تعتبرها رسالة من اللاعب بأنه سيحاول قيادة الأزرق للتأهل لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، في حال شارك ضد الاتحاد اليوم.

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وكانت أزمة مالكوم تم حلها، بعدما قام الهلال بدفع بقية ثمن الصفقة لنادي زينيت الروسي، مما سمح لـ الهلال بتسجيل النجم البرازيلي في قائمته.

مالكوم
مالكوم – المصدر @Alhilal_FC

مالكوم مستعد

وظهر اللاعب البرازيلي وهو يتدرب أمس استعدادًا لمواجهة الاتحاد ضد الهلال وسط أنباء تفيد بأن مشكلته تم حلها وأن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة العميد .

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2026/ 2027، موضحًا أن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وخطف النجم البرازيلي، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.

 

 

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