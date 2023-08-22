Icon

ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة Icon الأمير: انتقال تمبكتي لـ الهلال صحيح ولكن ! Icon الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم Icon المرئي والمسموع: تأكدوا من حصول المعلن على ترخيص موثوق Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 30 نقطة Icon تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة Icon العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان Icon مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار Icon وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أصيبت الزوجة لكن حالتها جيدة

وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في حادثة مروعة، توفي أب وأطفاله الـ4 فيما أصيبت الأم، وذلك جراء حادث سير وقع أمس الاثنين على طريق مكة – الرياض، وذلك بعد فراغهم من العمرة.

حادث بعد العمرة

وبحسب قناة “العربية”، قال رئيس اللجنة الإنسانية والحوادث في ملتقى النشامى هيثم خطاب إن الحادث أودى بحياة رب الأسرة الشاب مالك أكرم خرما وأولاده الأربعة “أكرم، ومايا، ودانا، وديما”، فيما وصف حالة زوجته بالجيدة.

قد يهمّك أيضاً
رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا

رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا

تحذير من استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

تحذير من استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

وأشار إلى أن العائلة كانت في طريق عودتها إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة.

وأوضح أنه تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف.

متابعة السفارة الأردنية

وأكد أن السفارة الأردنية تتابع مع كافة الجهات في الأردن والسعودية من أجل نقل الجثامين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير