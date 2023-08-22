وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة

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في حادثة مروعة، توفي أب وأطفاله الـ4 فيما أصيبت الأم، وذلك جراء حادث سير وقع أمس الاثنين على طريق مكة – الرياض، وذلك بعد فراغهم من العمرة.
وبحسب قناة “العربية”، قال رئيس اللجنة الإنسانية والحوادث في ملتقى النشامى هيثم خطاب إن الحادث أودى بحياة رب الأسرة الشاب مالك أكرم خرما وأولاده الأربعة “أكرم، ومايا، ودانا، وديما”، فيما وصف حالة زوجته بالجيدة.
وأشار إلى أن العائلة كانت في طريق عودتها إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة.
وأوضح أنه تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف.
وأكد أن السفارة الأردنية تتابع مع كافة الجهات في الأردن والسعودية من أجل نقل الجثامين.