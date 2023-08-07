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استغرق الأمر 12 ساعة للعثور على الضحية

وفاة إيطالي سقطت عليه قطع جبن

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
وفاة إيطالي سقطت عليه قطع جبن
المواطن - فريق التحرير

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قتل منتِج جبن إيطالي سحقاً، مساء أمس، في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، بعدما سقطت عجلات جبن من رف مكسور عليه.

سقوط آلاف العجلات

وفي التفاصيل، أوضحت عناصر إنقاذ، اليوم، أن الحادث تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها نحو أربعين كيلوغراماً.

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وأضاف أنطونيو دوسي، مسؤول الإطفاء في مدينة بيرغامو: اضطررنا إلى نقل الأجبان والرفوف بأيدينا.

وأردف: استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على الضحية صباح أمس، مشيراً إلى مدى تعقيد العملية التي قاموا بها.

سحق مالك المؤسسة

وكان المستودع، الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو، يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار.

وسقط الآلاف منها، ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عاماً) الذي كان يعمل داخل المستودع.

واستدعى المنقذون أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي أمس.

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