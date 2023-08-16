وفاة الفنان إبراهيم المزيعل بعد صراع مع المرض توقعات طقس الأربعاء: موجة حارة وأمطار متوسطة رسالة هامة من مطار جدة للمسافرين طائرات عسكرية لإجلاء الكنديين بعيدًا عن حرائق الغابات زامبيا تضبط ملايين الدولارات و127 كجم ذهب بطائرة قادمة من مصر تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية صحيفة إسبانية: عرض الهلال أغرى نيمار للانتقال إلى الدوري السعودي
نعى مدير جمعية الثقافة والفنون بالرياض ومنسوبيها والأعضاء الفنان إبراهيم المزيعل الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
وتناقل عدد كبير من رواد منصة إكس خبر وفاة الفنان المزيعل، حيث ستتم الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد العصر في جامع فهد بن محمد بطريق حائر والدفن في مقبرة جنوب الرياض.
وأعرب جمهور ومحبو الفنان إبراهيم المزيعل عن حزنهم على فراقه، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.
والفنان هو إبراهيم بن يوسف المزيعل، عضو بجمعية الفنون والثقافة بالرياض، كان له حضور سياحي مميز مع ملتقى تراثنا والذي استعرض من خلاله ضرورة التوعية بالتمسك بالتراث الوطني، بالإضافة إلى تميزه بالترويج له، كما أنه من أوائل من أحيا الألعاب الشعبية في المهرجانات السياحية التراثية في مختلف مناطق المملكة.
تم تكريمه في عدة مناسبات فنية واجتماعية نظير دوره الفني والاجتماعي البارز.
وبالرغم من قلة مشاركته الفنية إلا أنه تمكن من ترك بصمته داخل الوسط الفني السعودي، من خلال مشاركته في الأعمال التي كان أبرزها على النحو التالي:
مسلسل غشمشم ج5 عام 2010.
ومسلسل غشمشم ج6 عام 2011.
فيلم شرابيك.