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وفاة الفنان إبراهيم المزيعل بعد صراع مع المرض

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
وفاة الفنان إبراهيم المزيعل بعد صراع مع المرض
المواطن - فريق التحرير

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نعى مدير جمعية الثقافة والفنون بالرياض ومنسوبيها والأعضاء الفنان إبراهيم المزيعل الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

مكان وموعد الصلاة عليه

وتناقل عدد كبير من رواد منصة إكس خبر وفاة الفنان المزيعل، حيث ستتم الصلاة عليه اليوم الأربعاء بعد العصر في جامع فهد بن محمد بطريق حائر والدفن في مقبرة جنوب الرياض.

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وأعرب جمهور ومحبو الفنان إبراهيم المزيعل عن حزنهم على فراقه، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

من هو إبراهيم المزيعل؟

والفنان هو إبراهيم بن يوسف المزيعل، عضو بجمعية الفنون والثقافة بالرياض، كان له حضور سياحي مميز مع ملتقى تراثنا والذي استعرض من خلاله ضرورة التوعية بالتمسك بالتراث الوطني، بالإضافة إلى تميزه بالترويج له، كما أنه من أوائل من أحيا الألعاب الشعبية في المهرجانات السياحية التراثية في مختلف مناطق المملكة.

تم تكريمه في عدة مناسبات فنية واجتماعية نظير دوره الفني والاجتماعي البارز.

أعماله الفنية:

وبالرغم من قلة مشاركته الفنية إلا أنه تمكن من ترك بصمته داخل الوسط الفني السعودي، من خلال مشاركته في الأعمال التي كان أبرزها على النحو التالي:

مسلسل غشمشم ج5 عام 2010.

ومسلسل غشمشم ج6 عام 2011.

فيلم شرابيك.

إبراهيم المزيعل

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