وفاة رضيعة من الحر نسيتها جدتها في السيارة

حذرت الشرطة الأمريكية من تكرار حوادث وفيات الأطفال داخل السيارات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث حدثت واقعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا، فقد ماتت في السيارة بعدما تركتها جدتها لمدة 8 ساعات.

تفاصيل الواقعة المؤسفة

وقالت الشرطة: إن رضيعة تبلغ من العمر عامًا واحدًا في نيويورك توفيت بعد أن تركتها جدتها في المقعد الخلفي للسيارة لمدة ثماني ساعات أثناء ذهابها إلى العمل.

قالت إدارة شرطة مقاطعة سوفولك الأمريكية، في بيان صحفي: إن الجدة البالغة من العمر 54 عامًا نسيت تسليم الفتاة البالغة من العمر 14 شهرًا في الحضانة في طريقها إلى العمل يوم الاثنين الماضي.

تكرار حوادث وفيات الأطفال في السيارات

وقالت الشرطة: “بعد حوالي ثماني ساعات، ذهبت المرأة لاصطحاب الطفل من دار الرعاية النهارية الواقعة في ريدوود لين في سميثتاون، عندما أدركت أنها تركت الطفل في سيارتها”. وتم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاتها.

ويعد هذا هو الطفل الخامس عشر الذي يموت في سيارة بسبب درجات الحرارة المرتفعة هذا العام، وفقًا لموقع NoHeatStroke.org، وهو موقع ويب يديره محاضر في جامعة ولاية سان خوسيه يتتبع الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات الساخنة.