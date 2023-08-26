وفاة طلال سلمان .. الإعلامي البارز وناشر جريدة السفير اللبنانية

توفي أمس الجمعة ناشر صحيفة “السفير” اللبنانية طلال سلمان عن ناهز الـ 85 عاما في أحد مستشفيات بيروت حيث كان يعالج بعد تدهور صحته خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية وأصدقاء للصحافي الكبير.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، في بيان لها: “توفي ناشر صحيفة السفير طلال سلمان، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات”.

تدهور الحالة الصحية

ونعته وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أصدقاء للعائلة أن صحته تدهورت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة ودخل المستشفى للعلاج اكثر من مرة.

وكتب وزير الاعلام اللبناني زياد المكاري على منصة إكس “الكبير طلال سلمان العابر بقلمه للمناطق ستبقى ذكراه خالدة وتاريخه العريق صفحة لن تطوى في تاريخ الصحافة اللبنانية”.

مسيرة طلال سلمان

وأصدر طلال سلمان في العام 1974 جريدة “السفير” في بيروت، وكانت صحيفة يومية حملت شعار “صوت الذين لا صوت لهم”، وعُرفت بمواقفها المناصرة للقضايا العربية، لا سيما القضية الفلسطينية.

ولسنوات طويلة، كتب افتتاحية في صحيفة “السفير” التي نجحت في إيجاد موقع لها في لبنان والعالم العربي، أصبحت مرجعا لكثيرين لتحليل وفهم ما يجري في لبنان والعالم العربي. كما أجرى لقاءات مع العديد من الزعماء والقادة العرب.

يقول بعض الذين عملوا معه إنه كان “من آخر من يغادر مكاتب الصحيفة” ليلا ليتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، لطيف وقريب من العاملين معه، متضامن معهم وداعم لهم الى أقصى حدّ.

إشادة وتقدير كبير

يحظى طلال سلمان بتقدير كبير بين الإعلاميين والسياسيين والرأي العام، حتى بين الذين اختلف معهم في الرأي.

وفي 14 يوليو 1984 تعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله في رأس بيروت فجراً تركت ندوباً في وجهه وصدره. وكانت سبقتها محاولات لتفجير منزله، وكذلك عملية تفجير لمطابع “السفير” في الأول من نوفمبر 1980.

صعوبات مادية وإغلاق السفير

في الرابع من يناير 2017، أقفل طلال سلمان جريدة “السفير”، بسبب صعوبات مادية خصوصا.

وكانت تلك ضربة كبيرة للإعلام اللبناني الذي عرف على مر سنوات بتنوعه وحريته، وشكل علامة فارقة بين الدول العربية الأخرى.

ولد طلال سلمان في بلدة شمسطار في شرق لبنان العام 1938، تزوج من عفاف محمود الأسعد ولهما أربعة أولاد.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن سلمان سيشيع عند الرابعة عصر السبت في بلدته شمسطار، ويصلى على جثمانه ويوارى في جبانة البلدة.