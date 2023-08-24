وفاة عبدالعزيز الدخيل بعد معاناة مع المرض

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رحل اليوم عن عالمنا، د. عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأسبق.
بدورها، نعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الراحل عبر منشور بمنصة إكس، حيث قالت: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ببالغ الأسى والحزن مديرها الأسبق، الدكتور عبدالعزيز الدخيل، وتتقدم الجامعة باسم سعادة رئيسها ومنسوبيها كافّة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
كما نعى أكاديميون ومواطنون الدخيل، الذي رحل عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد معاناة مع المرض، حيث قال فراس الدخيل: بقلوب مؤمنة انتقل الى رحمة الله د. عبدالعزيز الدخيّل مدير جامعة البترول والمعادن وعضو مجلس الشورى السابق، الله يرحمه ويتغمد روحه الجنة، سيرة عطرة قدمت الكثير لهذا الوطن، أسأل الله أن يجمعنا به ومن نحب ومن سبقونا كذلك في جنات النعيم.
كما قالت عالية الغامدي: رحم الله الدكتور الملهم عبدالعزيز بن عبدالله الدخيّل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقًا، تغمّده الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح الجنّات خالص العزاء لأسرته الكريمة ولذويه وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
شغل الدخيل، منصب عميد شؤون الأساتذة والموظفين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.
كما شغل منصب مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج، وعضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.