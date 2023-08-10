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اندلع حريق في منزله

وفاة عضو فرقة رابح صقر سعد الهليل

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
وفاة عضو فرقة رابح صقر سعد الهليل
المواطن - فريق التحرير

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نعى الفنان رابح صقر، عضو فرقته الإيقاعي سعد الهليل، الذي توفي  في الثلاثينيات من عمره، بشكل مفاجئ، حيث شارك صورة للراحل بالأبيض والأسود.

وفاة سعد الهليل

وفي التفاصيل، أعلن عن وفاة سعد الهليل، عضو فرقة رابح صقر (35 سنة) صبيحة اليوم الأربعاء.

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وكتب الفنان رابح صقر: “إنا لله وإنا إليه راجعون. سعد الهليل في ذمه الله. الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله وذويه”.

من جانبها، نعت الفنانة الإماراتية أحلام الفقيد فكتبت: “اللهم اغفر لعبدك سعد الهليل وارحمه وأدخله جناتك، والله يعوضه بشبابه عندك يا رب العالمين، وصبر أهله وذويه لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ووفقًا لما تم تداوله، يعود سبب الوفاة إلى اختناق العازف أثناء نومه، بعد اندلاع حريق في منزله، لكن هذه الأخبار ليست رسمية إلى حد الساعة.

أسرة صحيفة “المواطن” تعزي أسرة الهليل وتسأل الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة . إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة سعد الهليل عضو فرقة رابح صقر

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