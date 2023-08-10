وفاة عضو فرقة رابح صقر سعد الهليل

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نعى الفنان رابح صقر، عضو فرقته الإيقاعي سعد الهليل، الذي توفي في الثلاثينيات من عمره، بشكل مفاجئ، حيث شارك صورة للراحل بالأبيض والأسود.
وفي التفاصيل، أعلن عن وفاة سعد الهليل، عضو فرقة رابح صقر (35 سنة) صبيحة اليوم الأربعاء.
وكتب الفنان رابح صقر: “إنا لله وإنا إليه راجعون. سعد الهليل في ذمه الله. الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله وذويه”.
من جانبها، نعت الفنانة الإماراتية أحلام الفقيد فكتبت: “اللهم اغفر لعبدك سعد الهليل وارحمه وأدخله جناتك، والله يعوضه بشبابه عندك يا رب العالمين، وصبر أهله وذويه لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
ووفقًا لما تم تداوله، يعود سبب الوفاة إلى اختناق العازف أثناء نومه، بعد اندلاع حريق في منزله، لكن هذه الأخبار ليست رسمية إلى حد الساعة.
أسرة صحيفة “المواطن” تعزي أسرة الهليل وتسأل الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة . إنا لله وإنا إليه راجعون.