Icon

وفاة مؤثرة روسية امتنعت عن شرب الماء لـ 6 سنوات Icon لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان Icon احتضان جدة لاجتماع أوكرانيا يعكس مكانة السعودية دوليًّا Icon رئيسة وزراء إيطاليا تقاضي مغنيًا شتمها على الهواء Icon الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي Icon قصة صانع بشوت سعودية مع السلطان قابوس Icon أوامر للجيش النيجيري بالاستعداد لتدخل محتمل بالنيجر Icon جوارديولا يصدم برشلونة بسبب برناردو سيلفا Icon الأمين العام لـ كايسيد: الحوار وسيلة للتغلب على اختلافات الشعوب Icon كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
استعاضت عنها بعصائر الفاكهة والخضراوات

وفاة مؤثرة روسية امتنعت عن شرب الماء لـ 6 سنوات

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
وفاة مؤثرة روسية امتنعت عن شرب الماء لـ 6 سنوات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مؤثرة روسية توفيت من الجوع والإرهاق بعدما اعتادت السير على أنظمة غذائية متطرفة ترتكز على الفاكهة الغريبة.

نظام غذائي

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المؤثرة النباتية زانا سامسونوفا اتبعت نظامًا غذائيًّا لمدة 10 سنوات، يركز على الفاكهة الخام وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة.

قد يهمّك أيضاً
الخطة الاستراتيجية للغابات تعكس اهتمام السعودية بالثروات الطبيعية

الخطة الاستراتيجية للغابات تعكس اهتمام السعودية بالثروات الطبيعية

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

وكانت سامسونوفا تمارس في بعض الأوقات الصيام الجاف، إذ امتنعت عن تناول الطعام والشراب لأيام متتالية، كما لم تشرب الماء منذ أكثر من 6 سنوات واستعاضت عنه بعصائر الفاكهة والخضراوات.

أمانة الرياض

هزيلة للغاية

وفي مقاطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت “سامسونوفا” هزيلة للغاية، وقالت في أحد المقاطع: “رغم أنني أحضر أطباقا نيئة فاخرة، إلا أنني أتناول طعامًا بسيطًا للغاية بدون زيت وملح”.

وذكرت والدتها أن ابنتها “سامسونوفا” ماتت متأثرة من عدوى تشبه الكوليرا، التي تفاقمت بسبب النظام الغذائي المتطرف، مؤكدة أنها لم توافق على النظام الغذائي لابنتها، وحاولت إقناعها بالعدول عنه دون جدوى.

فواكه وخضروات
فواكه وخضروات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم