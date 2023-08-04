وفاة مؤثرة روسية امتنعت عن شرب الماء لـ 6 سنوات لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان احتضان جدة لاجتماع أوكرانيا يعكس مكانة السعودية دوليًّا رئيسة وزراء إيطاليا تقاضي مغنيًا شتمها على الهواء الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي قصة صانع بشوت سعودية مع السلطان قابوس أوامر للجيش النيجيري بالاستعداد لتدخل محتمل بالنيجر جوارديولا يصدم برشلونة بسبب برناردو سيلفا الأمين العام لـ كايسيد: الحوار وسيلة للتغلب على اختلافات الشعوب كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مؤثرة روسية توفيت من الجوع والإرهاق بعدما اعتادت السير على أنظمة غذائية متطرفة ترتكز على الفاكهة الغريبة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المؤثرة النباتية زانا سامسونوفا اتبعت نظامًا غذائيًّا لمدة 10 سنوات، يركز على الفاكهة الخام وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة.
وكانت سامسونوفا تمارس في بعض الأوقات الصيام الجاف، إذ امتنعت عن تناول الطعام والشراب لأيام متتالية، كما لم تشرب الماء منذ أكثر من 6 سنوات واستعاضت عنه بعصائر الفاكهة والخضراوات.
وفي مقاطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت “سامسونوفا” هزيلة للغاية، وقالت في أحد المقاطع: “رغم أنني أحضر أطباقا نيئة فاخرة، إلا أنني أتناول طعامًا بسيطًا للغاية بدون زيت وملح”.
وذكرت والدتها أن ابنتها “سامسونوفا” ماتت متأثرة من عدوى تشبه الكوليرا، التي تفاقمت بسبب النظام الغذائي المتطرف، مؤكدة أنها لم توافق على النظام الغذائي لابنتها، وحاولت إقناعها بالعدول عنه دون جدوى.