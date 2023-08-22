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وفاة مخترع الــ بي دي إف

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
وفاة مخترع الــ بي دي إف
المواطن - فريق التحرير

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توفي عالم الحاسوب الأمريكي جون إدوارد وارنوك، الذي ابتكر نسق الملفات بي دي إف، وشارك في تأسيس نظام أدوبي سيستمز، عن عمر ناهز اثنين وثمانين عامًا.

وفاة مخترع بي دي إف

وقالت شركة أدوبي في بيان لها: إن رائد الأعمال في وادي السيليكون وعالم الحاسوب توفي السبت محاطًا بأسرته.

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ولم تعلن الشركة في بيانها سبب وفاة وارنوك أو أين حدثت.

وأضافت أدوبي فقط: لقد ترك تألق جون وابتكاراته أثرًا لا يمحى على (شركة) أدوبي وصناعة التكنولوجيا والعالم.

وعمل وارنوك بشركة زيروكس قبل أن ينشئ هو وزميله تشارلز غيشكه شركة لتنفيذ فكرة كانت تلقى رفضًا في عام 1982.

وبعد قرابة العقد، استعرض وارنوك نسخة مبكرة من نسق الملف القابل للنقل أو بي دي إف ليغير طريقة تبادل المستندات.

وارنوك الذي تعود أصوله لضاحية هولادي في مدينة سولت ليك، كان قد وصف نفسه بأنه كان طالبًا عاديًّا متوسط المستوى أشرقت قدراته العقلية في الرياضيات في وقت لاحق.

ونال درجة البكالوريوس في الرياضيات ودكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب من جامعة يوتاه.

كان نجلًا لمحامٍ محلي بارز، لكنه كان طالبًا متوسط القدرات، إلى أن أبدى أحد معلمي مدرسة أوليمبوس الثانوية اهتمامًا به، كما قال لمجلة خريجي جامعة يوتاه كونتينيوم عام 2013.

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