وفاة مغامر فرنسي سقط من الطابق 68

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توفي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونج كونج.
وتفصيلا، كان ريمي لوسيدي صاحب الـ 30 عامًا، يتسلق مجمع برج “تريجونتر” الواقع في منطقة “بيك”، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.
ووفقًا لمسؤولين في هونج كونج، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساءً، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقًا له في الطابق الأربعين.
وكشفت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.
وتعتقد الشرطة أن ريمي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضًا.
وعبَّر متابعي ريمي عن حزنهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.