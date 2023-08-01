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في إحدى البنايات السكنية في هونج كونج

وفاة مغامر فرنسي سقط من الطابق 68

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
وفاة مغامر فرنسي سقط من الطابق 68
المواطن - فريق التحرير

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توفي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونج كونج.

مغامرة تنتهي بكارثة

وتفصيلا، كان ريمي لوسيدي صاحب الـ 30 عامًا، يتسلق مجمع برج “تريجونتر” الواقع في منطقة “بيك”، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

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ووفقًا لمسؤولين في هونج كونج، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساءً، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقًا له في الطابق الأربعين.

طلب المساعدة

وكشفت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.

وتعتقد الشرطة أن ريمي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضًا.

وعبَّر متابعي ريمي عن حزنهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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