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أحدهما اصطدم بدوار مطار الكويت

وفاة مواطن ومواطنة في حادثين منفصلين بالكويت

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
وفاة مواطن ومواطنة في حادثين منفصلين بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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توفي مواطن ومواطنة سعوديين، اليوم الأربعاء، في الكويت، في حادثين منفصلين، أحدهما وقع خارج أسوار مطار الكويت الدولي.

اصطدام مركبة

ووفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، توفي سعودي إثر أزمة قلبية دهمته واصطدام مركبته بدوار المغادرين في مطار الكويت.

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ولدى وقوع الحادث، انتقل رجال الأمن والمسعفون إلى موقعه، وأفاد المسعفون بأن الشخص توفي، مرجعين الأسباب إلى أزمة قلبية.

وحسب “الراي”، حضر المحقق لمعاينة الحادث ورفع الجثمان وأحيل إلى الطب الشرعي.

حادث سير

أما في الحادثة الأخرى، فقد توفيت مواطنة سعودية نتيجة حادث سير فردي إثر اصطدامها بعمود إنارة في منطقة الزور.

ودخلت المسافرة السعودية الكويت ولدى وصولها إلى منطقة الزور اصطدمت بعمود إنارة، فأسعفت إلى المستشفى وعند وصولها فارقت الحياة وسجلت قضية تصادم ووفاة.

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