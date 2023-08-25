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بعد تعرضه لأزمة صحية

وفاة نجم WWE براي وايت

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
وفاة نجم WWE براي وايت
المواطن - فريق التحرير

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توفي نجم المصارعة وبطل WWE، براي وايت، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، عن عمر يُناهز 36 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية؛ أبعدته عن الحلبة لعدة أشهر.

وفاة براي وايت

وأعلن المصارع الأمريكي تريبل إتش، عن خبر الوفاة، وقال: “تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو WWE، مايك روتوندا، الذي أبلغني بالخبر المأساوي الذي يفيد بوفاة ويندهام روتوندا “براي وايت”، بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم”.

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وواصل تريبل إتش، حديثه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت”.

وفاة براي وايت
وايت – المصدر marca

سبب الوفاة

ومن جهتها، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن براي وايت ابتعد عن حلبات المصارعة منذ شهر فبراير الماضي، بسبب مشاكل صحية، تم الكشف عنها، ولكن بشكل غير رسمي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وايت أُصيب بنوبة قلبية نتيجة لمشاكل قلبية أخرى، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ولم يحصل على إذن طبي بالعودة إلى الحلبة مجددًا، قبل أن يتوفى اليوم.

براي وايت
وايت – المصدر marca

مسيرة مميزة مع WWE

وكان براي وايت قد انضم إلى WWE في عام 2009، وتوج بـ5 بطولات عالمية خلال مسيرته، وتعود آخر مواجهة له إلى يوم 28 يناير الماضي في رويال رامبل.

براي وايت
وايت – المصدر marca

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