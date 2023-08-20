وفاة 18 شخصاً إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في باكستان

توفي 18 شخصاً اليوم الأحد، جراء تصادم حافلة ركاب مع شاحنة صغيرة تحمل براميل وقود في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

حادث تصادم مروع

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية نقلاً عن خدمة الإنقاذ، أن حادث التصادم وقع على الطريق السريع فيصل أباد بالقرب من منطقة بيندي بهاتيان، وأدى إلى اندلاع حريق اجتاح الحافلة.

وأسفرت هذه الحادثة عن وفاة 18 شخصاً بينهم نساء وأطفال، كما أصيب عدد آخر من الركاب وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إخلاء 15 راكباً آخرين.

التحقيق في الحادث

وكانت الحافلة متجهة من كراتشي إلى العاصمة إسلام آباد وعلى متنها 40 راكباً، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في باكستان بسبب ضعف البنية التحتية للطرق، وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.