التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار وفاتان وإصابتان جراء انهيار سقف مبنى بالمركز الحضاري في حبونا الإصابة تبعد 3 لاعبين عن الرائد بدء استقبال طلبات الابتعاث إلى كندا وإسبانيا 48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية يوليو يسجل أعلى درجة حرارة في الأرض منذ بدء التسجيل المناخي
توفي شخصان وأصيب شخصان آخران حالة أحدهما خطرة جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونا في منطقة نجران.
وأفاد مراسل قناة الإخبارية علي زينان أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عند منتصف ظهر اليوم بانهيار سقف المبنى، وتمت مباشرة البلاغ على الفور من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرقة تدخل سريع من نجران في ظل تواجد كبير من الجهات الأمنية.
ولفت إلى أن الإصابتين بينهما حالة خطرة، وتم نقلهما إلى مستشفى حبونا العام، مشيرًا إلى أن المبنى لم يتم تسليمه من قبل المقاول.
فيديو | انهيار مبنى تحت الإنشاء في نجران يتسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين..
مراسل #الإخبارية علي زينان: الإصابتان خطرة.. والمبنى يتبع لبلدية "حبونا" ولم يتم تسليمه من قبل المقاول https://t.co/2HD4aB8CmY pic.twitter.com/5LGaEoFEXk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 14, 2023