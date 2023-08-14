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لم يتم تسلم المبنى من المقاول

وفاتان وإصابتان جراء انهيار سقف مبنى بالمركز الحضاري في حبونا

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
وفاتان وإصابتان جراء انهيار سقف مبنى بالمركز الحضاري في حبونا
المواطن - فريق التحرير

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توفي شخصان وأصيب شخصان آخران حالة أحدهما خطرة جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونا في منطقة نجران.

وأفاد مراسل قناة الإخبارية علي زينان أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عند منتصف ظهر اليوم بانهيار سقف المبنى، وتمت مباشرة البلاغ على الفور من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرقة تدخل سريع من نجران في ظل تواجد كبير من الجهات الأمنية.

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ولفت إلى أن الإصابتين بينهما حالة خطرة، وتم نقلهما إلى مستشفى حبونا العام، مشيرًا إلى أن المبنى لم يتم تسليمه من قبل المقاول.

 

 

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