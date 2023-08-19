وقال المصدر إن بازوم معنوياته مرتفعة، وأكد صحفي في وكالة الأنباء النيجرية حصول اللقاء في القصر الرئاسي. وتسعى إيكواس للتوصل إلى حل سلمي لأزمة الإطاحة بالرئيس محمد بازوم لكن وزراء دفاع المجموعة أكدوا أمس الجمعة استعدادهم للتدخل عسكريًا إذا استمر قادة الانقلاب في تحدي الضغط الدولي لتنحيتهم.

واتخذت إيكواس موقفًا أكثر تشددًا من الانقلاب في النيجر، وهو السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات، مقارنة بانقلابات سابقة.

مصداقية تكتل إيكواس

وأصبحت مصداقية تكتل إيكواس على المحك لأنه قال من قبل إنه لن يتسامح مع المزيد من مثل هذه الانقلابات. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر كاثلينفيتزجيبونس إلى العاصمة نيامي، لكنها لن تقدم أوراق اعتمادها رسميًا بسبب الأزمة السياسية الحالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، إن وصول فيتزجيبونس إلى النيجر لا يعكس تغييرًا في موقفنا السياسي، ولكنه يأتي استجابة للحاجة إلى وجود قيادة عليا لبعثتنا في وقت صعب.

حل دبلوماسي للأزمة

وتضغط الولايات المتحدة من أجل الوصول لحل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو تموز عندما استولى ضباط في جيش النيجر على السلطة وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه رهن الإقامة الجبرية.

وقال ميلر “سينصب التركيز الدبلوماسي (لفيتزجيبونس) على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني”.