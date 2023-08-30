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أملًا في التعاقد معه هذا الصيف

وفد اتحادي في ليفربول لإنهاء صفقة محمد صلاح

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
وفد اتحادي في ليفربول لإنهاء صفقة محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد محاولاتها للتعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح، لتدعيم صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفد من الاتحاد يُغادر لحسم الصفقة

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن وفدًا مهمًا من نادي الاتحاد سافر إلى ليفربول، اليوم الأربعاء، من أجل إنهاء صفقة محمد صلاح.

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صلاح – المصدر @MoSalah

ولفت رودي جاليتي، إلى أن مهمة الوفد هي إقناع ليفربول والمدرب يورغن كلوب، بالموافقة على رحيل صلاح، مؤكدًا أنه سيتم زيادة العرض الذي تقدم به نادي الاتحاد بالفعل “أكثر من 100 مليون دولار” كمحاولة لإقناع المسؤولين.

وتُشير التقارير إلى توصل الإدارة الاتحادية لاتفاق مع محمد صلاح، من أجل الانضمام إليه هذا الصيف، حيث سيحصل على حوالي 120 مليون جنيه إسترليني خلال 3 مواسم، إلا أن تمسك كلوب باستمراره يُعرقل إتمام الصفقة حتى الآن.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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