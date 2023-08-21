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للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان

“وقاء”: الكشف على 3000 خيل ومعالجة 900 بؤرة لتكاثر نواقل الأمراض بالطائف

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
“وقاء”: الكشف على 3000 خيل ومعالجة 900 بؤرة لتكاثر نواقل الأمراض بالطائف
المواطن - فريق التحرير

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أجرى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” أعمال الكشف الظاهري لقرابة 3 آلاف خيل، ضمن الأعمال البيطرية التي يقدمها المركز في موسم سباقات الخيل بمحافظة الطائف؛ للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة بين الإنسان والحيوان.

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متابعة الوضع الصحي

وأكد رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز “وقاء” الدكتور سند الحربي حرص المركز على المساهمة في نجاح موسم سباقات الخيل من خلال متابعة الوضع الصحي بالتعاون مع نادي الفروسية بميدان الملك خالد، حيث تكثف 4 فرق بيطرية عمليات الكشف الظاهري على الخيول داخل النادي وخارجه للتأكد من سلامتها، فضلاً عن استعدادها لتطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية حال اكتشاف حالات مصابة بالأمراض الوبائية.

من جهته أوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي أن المركز يسعى من خلال أعماله بموسم سباقات الخيل لتطبيق الأمن الحيوي للحد من انتشار الأمراض الوبائية إلى جانب دوره في تقديم التوعية والإرشاد لملاك الخيل لإيضاح الممارسات الصحيحة للمحافظة على سلامتها.

تكثيف عمليات الاستقصاء والرش

وأشار الصاعدي إلى أن الفرق المتخصصة في مكافحة نواقل الأمراض تبذل قصارى جهدها لتكثيف عمليات الاستقصاء والرش الأرضي والتقييم الحشري قبل الرش وبعده على مستنقعات المياه، مؤكداً مساهمة الفرق في معالجة أكثر من 900 موقع لكونها بؤراً لتكاثر نواقل الأمراض بمساحة بلغت قرابة 164 هكتاراً.

 

 

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