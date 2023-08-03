وقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين بالنيجر وباريس تندد

قالت وسائل إعلام محلية: إن فرنسا نددت الخميس “بشدة” بوقف بث وسيلتي إعلام فرنسيتين في النيجر حيث أدى الانقلاب في هذا البلد إلى احتجاجات مناهضة لباريس.

وسائل إعلام فرنسية

وذكرت محطة “فرانس 24″ التلفزيونية و”إذاعة فرنسا الدولية” (آر إف آي) أن بثهما أوقف في النيجر منذ بعد ظهر الخميس.

وأفاد مسؤول كبير بأن الإجراء أتى “بتعليمات من السلطات العسكرية الجديدة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتابعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: “تعيد فرنسا تأكيد التزامها وتصميمها الدائمين على المحافظة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحماية الصحافيين”.

وأردفت: “في النيجر أتت الإجراءات المناهضة للصحافة على خلفية قمع استبدادي ينفذه الانقلابيون”.

ولفتت إلى أن “فرنسا تستنكر الانتهاكات الخطرة للحريات الأساسية”.