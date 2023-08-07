وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على المستفيدين أهمية تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية.

صرف المعاش

وقال حساب الضمان الاجتماعي في منشور عبر منصة إكس: نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على: توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

وتابع: عليه فإن اختلاف بيانات موقع السكن على منصة إيجار عن بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية سبب من أسباب إيقاف صرف المعاش لعدم صحة البيانات المدخلة من قبل المستفيد.

التحقق من صحة البيانات

وأكد الضمان أنه على المستفيد التحقق من صحة بيانات السكن على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وبيانات السكن في عقد الإيجار.