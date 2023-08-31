وقوع طفلين تشيكيين في فخ المخدرات بسبب حلوى مزيفة البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال معلم يهدي طلابه سيارة آيس كريم داخل المدرسة تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف القبض على 3 أشخاص اتخذوا شققًا سكنية بالرياض وكرًا لترويج المخدرات وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة 13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر الرقيب مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
وقع طفلان تشيكيان في مصيدة تعاطي المواد المخدرة، بعدما عثرا على حلوى مزيَّفة وتناولاها ببراءة وعفوية.
وذكر متحدث باسم الشرطة في جمهورية التشيك، اليوم، أن الشرطة تجري تحقيقًا بعد أن عثر الطفلان على حلوى تحتوي على الحشيش وتناولاها في الهواء الطلق.
وأكدت الشرطة أن الحلويات التي تحتوي على مادة تتراهيدروكانبينول، المعروفة اختصارًا بـتي إتش سي، وهي العنصر النشط الرئيس في القنب، كانت مغلَّفة في ورق يشبه حلوى أطفال شائعة، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف الأمر في منطقة موست شمال شرقي براغ.
وأظهرت الفحوص الطبية وجود المادة في جسدي المريضين الصغيرين، إلا أنهما لم يعانيا أي عواقب صحية خطرة.
وبحسب المحققين فإنه تم استيراد الحلويات التي تحتوي على المخدرات من الخارج، وتمت دعوة التشيكيين إلى الاتصال بالشرطة في حالة العثور على أشياء مماثلة وتجنب تناول الحلوى.