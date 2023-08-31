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وقوع طفلين تشيكيين في فخ المخدرات بسبب حلوى مزيفة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
وقوع طفلين تشيكيين في فخ المخدرات بسبب حلوى مزيفة
المواطن - فريق التحرير

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وقع طفلان تشيكيان في مصيدة تعاطي المواد المخدرة، بعدما عثرا على حلوى مزيَّفة وتناولاها ببراءة وعفوية.

حلوى تحتوي على الحشيش

وذكر متحدث باسم الشرطة في جمهورية التشيك، اليوم، أن الشرطة تجري تحقيقًا بعد أن عثر الطفلان على حلوى تحتوي على الحشيش وتناولاها في الهواء الطلق.

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وأكدت الشرطة أن الحلويات التي تحتوي على مادة تتراهيدروكانبينول، المعروفة اختصارًا بـتي إتش سي، وهي العنصر النشط الرئيس في القنب، كانت مغلَّفة في ورق يشبه حلوى أطفال شائعة، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف الأمر في منطقة موست شمال شرقي براغ.

لم يعانيا أي عواقب

وأظهرت الفحوص الطبية وجود المادة في جسدي المريضين الصغيرين، إلا أنهما لم يعانيا أي عواقب صحية خطرة.

وبحسب المحققين فإنه تم استيراد الحلويات التي تحتوي على المخدرات من الخارج، وتمت دعوة التشيكيين إلى الاتصال بالشرطة في حالة العثور على أشياء مماثلة وتجنب تناول الحلوى.

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