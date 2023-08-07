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بعد أنباء انضمامه إليه هذا الصيف

وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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حسم رامي عباس، وكيل نجم ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل محمد صلاح يؤكد استمراره

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي لمحمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده مع ليفربول.

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ورد رامي عباس على هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، وقال: ” إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي.. محمد صلاح لا يزال ملتزمًا مع الريدز”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

ويرتبط محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حتى صيف عام 2025، ويستعد حاليًا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وظهر بشكل مميز خلال فترة الإعداد.

ولن يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

الاتحاد يُدعم صفوفه

ونجحت الإدارة الاتحادية في التعاقد مع أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، ومنهم؛ الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرتغالي جوتا، البرازيلي فابينيو، وتطمح لضم مزيد من الصفقات قبل بداية الموسم.

كريم بنزيما - البطولة العربية
بنزيما – المصدر @UAFAAC

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