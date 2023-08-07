إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB” بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين” إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان
حسم رامي عباس، وكيل نجم ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي لمحمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده مع ليفربول.
ورد رامي عباس على هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، وقال: ” إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي.. محمد صلاح لا يزال ملتزمًا مع الريدز”.
ويرتبط محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حتى صيف عام 2025، ويستعد حاليًا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وظهر بشكل مميز خلال فترة الإعداد.
ولن يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.
ونجحت الإدارة الاتحادية في التعاقد مع أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، ومنهم؛ الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرتغالي جوتا، البرازيلي فابينيو، وتطمح لضم مزيد من الصفقات قبل بداية الموسم.