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وكيل موليكا يُلمح لانتقال موكله إلى الأهلي المصري

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
وكيل موليكا يُلمح لانتقال موكله إلى الأهلي المصري
المواطن - محمد سمعه

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ألمح جيان ويلي وكيل اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاتش التركي إلى أن موكله أصبح قريبًا من الانتقال لـ الأهلي المصري، وذلك بعد عدة تقارير ربطت انتقال اللاعب للقلعة الحمراء مؤخرًا.

رد وكيل موليكا

ونشر وكيل اللاعب الكونغولي عبر خاصية Story في موقع ” الإنستجرام” إعلان قديم لـ الأهلي المصري مما جعل جماهير القلعة الحمراء تتكهن باقتراب النجم الكونغولي من اللعب للمارد الأحمر.

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وقال ويلي لجماهير الأهلي المصري: “أخواتي المصريين، صبرًا قليلًا تلك الصفقة والانتقال بحاجة إلى الصبر”.

ويسعى النادي الأهلي لحسم الصفقة وتعويض رحيل المصري محمد شريف لنادي الخليج السعودي.

جاكسون موليكا

وفي يناير الماضي، بيشكتاش طلب 8 ملايين يورو من الأهلي لبيع اللاعب الكونغولي، لكن الأهلي أراد دفع مبلغ أقل يصل إلى 3 ملايين يورو، بجانب أن الأهلي طلب استعارة اللاعب الكونغولي في البداية، لكن بيشكتاش رفض وأصر على بيع موليكا.

ولم يجد الأهلي المصري مطالب بيشكتاش مناسبة له ليتراجع عن إتمام صفقة موليكا.

وسبق لـ النجم الكونغولي اللعب في صفوف مازيمبي الكونغولي وستاندارد دو لييج البلجيكي وقاسم باشا التركي، قبل الانضمام لنادي بيشكتاش في العام الماضي.

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر كشف عن أنه يريد التعاقد مع مهاجم جيد للفريق الكروي الأول بالأهلي، كونه ليس مقتنعًا بالمهاجمين الحاليين في صفوف المارد الأحمر.

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