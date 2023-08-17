Icon

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة Icon الرياض يتصدر دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد ضمك Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة في شركة طيران الإمارات Icon مقلد صوت أردوغان بقبضة المخابرات التركية Icon جماهير الاتحاد: لن نحضر السبت Icon بارد ممطر صيفًا عنوان أجواء عسير Icon السويد ترفع تقديرها للتهديدات الإرهابية للمستوى الثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحثا أوجه التعاون المشترك بين البلدين

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

قد يهمّك أيضاً
استثمارات صندوق الاستثمارات في وول ستريت تصل لـ 38.9 مليار دولار

استثمارات صندوق الاستثمارات في وول ستريت تصل لـ 38.9 مليار دولار

سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي

سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي

التوصل لحل الأزمة الأوكرانية

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، تقديره لدور السعودية المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني.

من جهته أكد ولي العهد حرص السعودية على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع بحلٍ سياسي للأزمة الأوكرانية – الروسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم