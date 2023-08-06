ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة نيابةً عن ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، خلال استقباله في الرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطة، ومعالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.