بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي حكام مباريات اليوم في دوري روشن ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني تشيلسي يحسم صفقة روميو لافيا حقل تزهو بتنوعها الطبيعي وموقعها الفريد بين البحر والكثبان الرملية الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وبرد وسيول سيناريو الموسم الماضي يقلق الشباب أحمد حجازي يحسم جدل فسخ تعاقده مع الاتحاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
ونقل معالي وزير الخارجية، تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، فيما حمَّله سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحيات وتقدير سموه لفخامته.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
فيما حضر من الجانب الإيراني، مستشار معالي وزير الخارجية الدكتور علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية السيد محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/exyVj8cnJn
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 18, 2023