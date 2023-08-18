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ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

تحيات وتقدير

ونقل معالي وزير الخارجية، تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، فيما حمَّله سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وتحيات وتقدير سموه لفخامته.

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ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويبحثان العلاقات الثنائية

العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الإيراني، مستشار معالي وزير الخارجية الدكتور علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية السيد محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

 

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