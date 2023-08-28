ياسر المسحل: تجنيس رومارينيو غير مرتبط باتحاد القدم السعودي

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قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إن اتحاد القدم ليس الجهة المنوط بها تجنيس اللاعب البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد ومنحه الجنسية السعودية.
وكانت فئات عريضة من جماهير الاتحاد سبق لها وأن طالبت في وقت سابق، تجنيس اللاعب البرازيلي لحل مشكلة عدم وجود مهاجم سعودي قوي في تشكيلة الأخضر.
وقال المسحل أثناء المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي: ” رومارينيو لاعب ممتاز ولكن موضوع منحه الجنسية السعودية ليس بيدنا، هو مرتبط بجهات أخرى غير القطاع الرياضي، ولابد من التشاور كذلك مع الجهاز الفني للأخضر لمعرفة رأيه”.
وتابع المسحل: ” حتى الآن ليس هناك أي شيء جديد في هذا الموضوع”.
ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.
ولعب النجم البرازيلي دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفًا وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، بجانب تألقه في كأس السوبر السعودي، ومساهمته في حصد اللقب.
جدير بالذكر أن جماهير نادي الاتحاد كانت انتقدت أنمار الحائلي ومجلس إدارته بسبب عدم التحرك وضم صفقة عالمية خاصة في خط الدفاع، حيث يُعاني دفاع نادي الاتحاد وذلك بعد إصابة اللاعب المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.
فيديو | رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل: موضوع تجنيس رومارينهو غير مرتبط بنا وله جهات تنفيذية غير رياضية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/HZ3gRY3AgA
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 28, 2023