ياسر المسحل: لم نفاوض جيسوس

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نفى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يكون اتحاد القدم قد تفاوض مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال لتولي تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وقال المسحل أثناء تقديم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مدربًا جديدًا للأخضر في المؤتمر الصحفي: ” لم نفاوض مدرب الهلال هو مرتبط بعقد مع فريقه، ولا أعلم أي إبراهيم كان يقصد، ربما لو يقصد إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، فهو موجود أمامكم، لم يحدث أن تواصل معه”.
يذكر أن روبيرتو مانشيني، سيتولى تدريب المنتخب السعودي حتى نهائيات كأس العالم 2026، حيث جاء خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
فيديو | ياسر المسحل: جيسوس مرتبط بعقد مع الهلال ولا أعرف من كان يقصد بـ "إبراهيم" في حديثه سابقا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/SmMsSQJQ08
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 28, 2023