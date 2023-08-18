ياسين بونو: أحب التحديات وأريد كتابة التاريخ مع الهلال

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أعرب حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متمنيًا قيادته لحصد مزيد من الألقاب.
ونجحت إدارة الهلال بالأمس في إنهاء إجراءات التعاقد مع بونو، قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، حيث تكفل العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال بالصفقة.
ووصل ياسين بونو إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي يستعد لمواجهة الفيحاء، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وتحدث بونو عن تجربته الجديدة، في مقطع فيديو عبر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا “سعيد جدًا بالانتقال للهلال، فهو أكبر فريق في قارة آسيا، وينافس دائمًا على كل الألقاب”.
وأضاف ياسين بونو: “الانتقال للهلال اختبار جديد في مسيرتي الكروية، وجئت لكتابة التاريخ مع الزعيم.. نحن في انتظار الكثير من الدعم الجماهيري لإظهار أفضل ما لدينا كفريق”.
وتابع ياسين بونو: “جماهير الأزرق لديها طموحات كبيرة، وبالطبع هذا يناسبني لأنني أحب التحديات، وأريد كتابة التاريخ مع الهلال”.
واختتم بونو صاحب الـ32 عامًا، تصريحاته قائلًا: “أعرف الهلال من قبل، ولعبت ضده حين كنت في صفوف الوداد المغربي، وأدرك القاعدة الجماهيرية الكبيرة للزعيم”.
🎬 "بـونـو":"#الهلال.. نادٍ كبيـر وتاريخـي" 💙#بونو_هلالي pic.twitter.com/Bpz5kcvj7d
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 18, 2023