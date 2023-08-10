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بعد إصابته في الرباط الصليبي

ياسين بونو ودي خيا الأبرز لتعويض كورتوا

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
ياسين بونو ودي خيا الأبرز لتعويض كورتوا
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لصدمة قوية، بعد تعرض حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة قوية؛ ليكون المغربي ياسين بونو أبرز المرشحين لتعويضه في الموسم الرياضي الجديد.

إصابة كورتوا بالرباط الصليبي

وأكد ريال مدريد في بيان عبر موقع الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كورتوا، أثبتت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

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تيبو كورتوا
كورتوا – المصدر @marca

ياسين بونو يتصدر قائمة المرشحين

وأكدت شبكة “ريفيلو” الإسبانية، أن إصابة كورتوا بالرباط الصليبي، دمرت خطط ريال مدريد للموسم الجديد، خاصة أنه من الركائز الأساسية، ما سيدفع الإدارة للبحث عن حارس مرمى متميز هذا الصيف، ويُعد ياسين بونو ضمن الأبرز.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في شهر مارس الماضي، أبدى رغبته في ضم حارس مرمى بديل لكورتوا، وتم وضع 4 حراس في القائمة، وهم؛ ياسين بونو، روبرت سانشيز، جازانيجا وديفيد سوريا.

ياسين بونو
بونو – المصدر thesun

ولفتت إلى أنه بعد إصابة كورتوا؛ والتي ستبعده لفترة تتراوح بين 6 لـ9 أشهر، بات ريال مدريد في حاجة إلى حارس مرمى أساسي، لذلك ستدخل في مفاوضات سريعة، لحسم هذا الملف، ويُعد ياسين بونو في الصدارة.

وأوضحت “ريفيلو”، أن هناك عائقًا أمام ضم ياسين بونو، هي غيابه عن الفريق في يناير المقبل لمشاركته مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية، كما يُعد الإسباني ديفيد دي خيا خيارًا جيدًا، خاصة أنه بلا ناد بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

كما يُعد حارس تشيلسي، الإسباني كيبا أريزابالاغا خيارًا جيدًا أمام ريال مدريد، والذي يحظى باهتمام بايرن ميونيخ بدلًا من حارسه الأساسي المصاب مانويل نوير.

دافيد دي خيا - النصر
دي خيا – المصدر eurosport

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