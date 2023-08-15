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لقي الزوجان مصرعهما معًا

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن زوجين في مديرية دار سعد في عدن باليمن، توفيا عقب قيام الزوج بتفجير قنبلة يدوية في زوجته ونفسه، ليلقى الزوجان مصرعهما معًا.

تفاصيل الخلافات

وقال سكان بالحي: إن المواطن وزوجته اللذين يسكنان بالقرب من كلية المجتمع وبريد المديرية الجديد، عاشا خلافات مريرة استمرت لأشهر، مما حدا بالمرأة للذهاب إلى بيت أسرتها.

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وبحسب الأهالي، فإن الخلاف تفاقم بين الزوجين، مما حدا بالرجل إلى الالتقاء بزوجته وسط الشارع العام بالقرب من حديقة “الكمسري”، عقب أشهر من القطيعة، لتنشب مشادة بينهما، وهو ما حدا بالزوج لتفجير قنبلة كانت بحوزته؛ مما أدى لمصرعهما معًا.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن طوقت المكان وأغلقت الشارع العام عقب هذه الحادثة، في حين تم نقل الجثمانين لاحقًا إلى مستشفى الجمهورية في عدن.

 

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