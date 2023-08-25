وفاة نجم WWE براي وايت يورغن كلوب: محمد صلاح باق في ليفربول بنسبة 100% ترامب يغرد بعد غياب عامين: لن أستسلم أبدًا موعد مباراة تشيلسي ضد لوتون مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد تشهد ظهور كيبا الأول تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل رجل أمن وأصاب آخر بالشرقية استمرار الطقس شديد الحرارة والأمطار الرعدية على عدة مناطق التشكيل المتوقع لمباراة الفتح ضد النصر تعليق الرحلات بمطار فنوكوفكو الروسي بعد هجمات بطائرات مسيّرة تفويض لجيوش مالي وبوركينا فاسو بدخول النيجر حال التعرض لهجوم
حسم المدير الفني الألماني يورغن كلوب، الجدل المثار بشأن مستقبل النجم المصري الدولي محمد صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مؤكدًا استمراره في صفوف الريدز.
وتحدث يورغن كلوب عن مستقبل النجم المصري خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن، قائلًا: “لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، وفي حالة وصول العرض؛ سيتم رفضه”.
وواصل يورغن كلوب تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: “محمد صلاح هو لاعب ليفربول وملتزم مع النادي بنسبة 100%.. ليس هناك جديد للحديث حوله، لكن وجهة نظرنا واضحة نحن لا ننوي بيعه”.
وجاءت تصريحات يورغن كلوب، بعد ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف، حيث أشارت تقارير إلى إن اللاعب أبدى موافقته، بعد العرض الأخير للعميد، والذي يتجاوز الـ200 مليون يورو في 3 مواسم.
وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.