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بعد ارتباط اسمه بالانتقال للاتحاد

يورغن كلوب: محمد صلاح باق في ليفربول بنسبة 100%

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
يورغن كلوب: محمد صلاح باق في ليفربول بنسبة 100%
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني الألماني يورغن كلوب، الجدل المثار بشأن مستقبل النجم المصري الدولي محمد صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مؤكدًا استمراره في صفوف الريدز.

يورغن كلوب يؤكد بقاء صلاح

وتحدث يورغن كلوب عن مستقبل النجم المصري خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن، قائلًا: “لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، وفي حالة وصول العرض؛ سيتم رفضه”.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وواصل يورغن كلوب تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: “محمد صلاح هو لاعب ليفربول وملتزم مع النادي بنسبة 100%.. ليس هناك جديد للحديث حوله، لكن وجهة نظرنا واضحة نحن لا ننوي بيعه”.

وجاءت تصريحات يورغن كلوب، بعد ارتباط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف، حيث أشارت تقارير إلى إن اللاعب أبدى موافقته، بعد العرض الأخير للعميد، والذي يتجاوز الـ200 مليون يورو في 3 مواسم.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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