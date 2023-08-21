يوفنتوس يعبر أودينيزي بثلاثية نظيفة

انتهت، منذ قليل، مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم يوفنتوس بثلاثية

وبدأت مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس التي أُقيمت على ملعب “داتشيا أرينا” بشكل سريع، وضغط اليوفي بقوة، لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق فيديريكو كييزا.

وقطع فلاهوفيتش الكرة من الدفاع ومررها لكييزا، ليطلق تسديدة أرضية قوية ويهز الشباك، وكاد أن يسجل كامبياسو الهدف الثاني من تسديدة صاروخية، إلا أن حارس المرمى سيلفيستري أبعدها بقدمه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يوفنتوس، بعدما اصطدمت عرضية ساندرو بيد يبوسيلي، سددها دوشان فلاهوفيتش بنجاح عند الدقيقة 20، وجاءت أولى محاولات أودينيزي عند الدقيقة 24 من تسديدة لوالاس مرت أعلى العارضة.

وسدد توفين كرة قوية، أبعدها حارس المرمى تشيزني بصعوبة، قبل أن ينجح أدريان رابيو، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر أودينيزي ضد يوفنتوس بنتيجة 3/ 0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد توفين أن يُقلص الفارق بتسديدة قوية، إلا أنها اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية، وسدد لوفريتش كرة مرت بجوار القائم، قبل أن يطلق تسديدة أخرى أبعدها حارس اليوفي.

وتصدى تشيزني لفرصة هدف مؤكد من أمام ساماردزيتش، قبل أن يمرر اللاعب ذاته كرة قابلها لوفريتش برأسية، ولكنها مرت بجوار القائم، ونجح فلاهوفيتش في هز الشباك، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي المباراة بخسارة أودينيزي ضد يوفنتوس بثلاثية.