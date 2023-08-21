Icon

ميتروفيتش يصل إلى الرياض Icon موجة حارة على المدينة المنورة اليوم Icon يوفنتوس يعبر أودينيزي بثلاثية نظيفة Icon فشل هبوط محطة لونا 25 على القمر وتحطمها Icon خالد البلطان: تركت الرياضة ولا تضطروني للعودة حتى لا تندموا Icon أكثر الشعوب استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي في 2023 Icon أكثر من 1000 مفقود بسبب حرائق غابات ماوي Icon لقطات لأتراك يتهجمون على سياح كويتيين تثير الجدل Icon السعودية من أعلى دول العالم في السهر Icon موانا وأصدقائها في بوليفارد رياض سيتي 24 أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإيطالي

يوفنتوس يعبر أودينيزي بثلاثية نظيفة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
يوفنتوس يعبر أودينيزي بثلاثية نظيفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم يوفنتوس بثلاثية

وبدأت مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس التي أُقيمت على ملعب “داتشيا أرينا” بشكل سريع، وضغط اليوفي بقوة، لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق فيديريكو كييزا.

قد يهمّك أيضاً
وست هام يتجاوز عقبة تشيلسي بثلاثية

وست هام يتجاوز عقبة تشيلسي بثلاثية

مارك يوجه إنذارًا أخيرًا لماسك بحلبة ثمانية الأضلاع

مارك يوجه إنذارًا أخيرًا لماسك بحلبة ثمانية الأضلاع

وقطع فلاهوفيتش الكرة من الدفاع ومررها لكييزا، ليطلق تسديدة أرضية قوية ويهز الشباك، وكاد أن يسجل كامبياسو الهدف الثاني من تسديدة صاروخية، إلا أن حارس المرمى سيلفيستري أبعدها بقدمه.

يوفنتوس ضد أودينيزي
جانب من المباراة – المصدر @juventusfcen

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يوفنتوس، بعدما اصطدمت عرضية ساندرو بيد يبوسيلي، سددها دوشان فلاهوفيتش بنجاح عند الدقيقة 20، وجاءت أولى محاولات أودينيزي عند الدقيقة 24 من تسديدة لوالاس مرت أعلى العارضة.

وسدد توفين كرة قوية، أبعدها حارس المرمى تشيزني بصعوبة، قبل أن ينجح أدريان رابيو، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر أودينيزي ضد يوفنتوس بنتيجة 3/ 0.

يوفنتوس وأودينيزي
جانب من المباراة – المصدر @juventusfcen

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد توفين أن يُقلص الفارق بتسديدة قوية، إلا أنها اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية، وسدد لوفريتش كرة مرت بجوار القائم، قبل أن يطلق تسديدة أخرى أبعدها حارس اليوفي.

وتصدى تشيزني لفرصة هدف مؤكد من أمام ساماردزيتش، قبل أن يمرر اللاعب ذاته كرة قابلها لوفريتش برأسية، ولكنها مرت بجوار القائم، ونجح فلاهوفيتش في هز الشباك، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر المحاولات دون جدوى، وتنتهي المباراة بخسارة أودينيزي ضد يوفنتوس بثلاثية.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس: تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة قرار تاريخي يصب في مصلحة الحرمين
السعودية اليوم

السديس: تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة قرار...

السعودية اليوم
كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة
العالم

كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة

العالم
السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة
السعودية اليوم

السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة...

السعودية اليوم
حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي
الرياضة

حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي

الرياضة
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم
البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة القلب
السعودية اليوم

البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة...

السعودية اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة المحكمة في واشنطن
تقارير

ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة...

تقارير