يوليو يسجل أعلى درجة حرارة في الأرض منذ بدء التسجيل المناخي

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أعلن الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن شهر يوليو سجل أعلى متوسط درجة حرارة على كوكب الأرض منذ بدء التسجيل المناخي.
ونشر المسند على حسابه بمنصة “إكس” خريطة للتسجيل المناخي قائلًا “هكذا بدأ شهر يوليو 2023، عندما سجل أعلى متوسط درجة حرارة تم تسجيلها لكوكب الأرض منذ بدء التسجيل المناخي”.
وأضاف “يشار إلى أن ظاهرة النينيو والتي بدأت تزداد خلال دورتها الجديدة ستؤدي إلى أن يكون صيف عام 2024 أشد حرًا من صيف 2023 بشكل عام؛ لاجتماع ظاهرة الاحترار العالمي معها”.
وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوربي، أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو الجاري كانت الأكثر سخونة على الإطلاق.
وقد ارتبطت درجات الحرارة خلاله بموجات حر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، والتي كان لها تأثيرات كبيرة على صحة الناس والبيئة والاقتصاد، إضافة إلى حرائق الغابات في بلدان مثل كندا واليونان.