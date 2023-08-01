1.23 مليون منشأة صغيرة ومتوسط في السعودية

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “مرصد منشآت” للربع الثاني من 2023، والذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغت 2.6٪ عن الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 1.23 مليون منشأة، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 42.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.6%.

فرص استثمارية بعسير

وتناول المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، منطقة عسير والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها، كما حرصت “منشآت” في هذه النسخة على تكريم المصور الراحل هاني الزهراني، من خلال تخصيص أحد أعماله الفنية التي تبرز جمال المنطقة كصورة غلاف للتقرير.

واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ؛ أوضح خلالها أن الهيئة أنهت العمل على إعداد دراسة 70 فرصة استثمارية من قبل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، وسيتم طرح الفرص عن طريق منصة فرص في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتخصيص مبلغ مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير.

السعودية ثاني أكبر دولة بحجم التمويل

واستعرض التقرير آخر أرقام تمويل رأس المال الجريء في النصف الأول من العام الحالي، والذي شهد زيادة أسهمت في جعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات مقارنة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتج عنها تقديم حوالي 1.7 مليار ريال كتمويل للشركات الناشئة في المملكة، تركزت مجملها في قطاعيّ التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 83%.

مبادرات سياحية

كما سلط التقرير الضوء على قطاع السياحة، الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية لدعم المنشآت، من أبرزها المبادرات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية السياحي بقيمة 1 مليار ريال، إلى جانب منتج قطاع السياحة الذي يعد البرنامج الأكبر المخصص من برنامج “كفالة” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك مقابلات مع الرئيس التنفيذي لـ صندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بِنِي” للبرمجة إياد الدعلوج وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.