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10 آلاف ريال الدخل الشهري لمناديب توصيل الطلبات

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
10 آلاف ريال الدخل الشهري لمناديب توصيل الطلبات
المواطن - فريق التحرير

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كشف تقرير عن الدخل الشهري الذي يحققه مناديب التوصيل في السعودية، حيث يصل إلى 10 آلاف ريال.

وقال التقرير الذي أعدته قناة “الإخبارية”، إن مناديب التوصيل هم أكثر من مجرد سائقين فهم يمتلكون روح المغامرة، ويسلكون الطرقات ويجتازون التحديات من زحام وطقس سيء، فلا يتوقفون حتى يضمنوا توصيل الطلبات في الوقت المحدد.

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فرصة عمل في أوقات الفراغ

وفي هذا السياق، قال مندوب توصيل إنه كان يعمل حتى الساعة 2 ظهرًا، وبعد خروجه يأخذ قسطًا من الراحة حتى العصر، وأضاف آخر أنه يعمل في توصيل الطلبات في أوقات الفراغ.

الدخل الشهري

وأشار أحد مناديب التوصيل أن أقل عائد من هذه المهنة يصل لـ 6 آلاف ريال، وفي حال العمل من أول النهار لآخره يتراوح الدخل من 9 إلى 10 آلاف ريال.

توطين مجال مناديب التوصيل

بدوره، أوضح الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل العام أن هناك فرصًا وظيفية كبيرة، والمناديب واحدة منها إذ تحرص الوزارة على توطينها ودعمها، كما أن هناك مبادرات مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم أبناء وبنات الوطن في مدن المملكة المختلفة.

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