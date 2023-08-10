قمة إيكواس تدعم الحل السلمي في النيجر وتُحذر صراع برتغالي بين رونالدو ومدرب الهلال بنكهة عربية تعرض سيارة وزير دفاع لبنان لإطلاق نار 10 آلاف ريال الدخل الشهري لمناديب توصيل الطلبات تفاصيل عرض بايرن ميونخ لضم هاري كين هزة أرضية بقوة 4.76 ريختر تضرب شمال دمياط ضبط 2166 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مخلوق غريب يشبه الفراولة بـ 20 ذراعًا السفارة في النيبال للمواطنين: 5 آلاف دولار حد أقصى لحيازة المال النقدي لقطات لعملية إنتاج ونقل البوكسايت من القصيم لرأس الخير
كشف تقرير عن الدخل الشهري الذي يحققه مناديب التوصيل في السعودية، حيث يصل إلى 10 آلاف ريال.
وقال التقرير الذي أعدته قناة “الإخبارية”، إن مناديب التوصيل هم أكثر من مجرد سائقين فهم يمتلكون روح المغامرة، ويسلكون الطرقات ويجتازون التحديات من زحام وطقس سيء، فلا يتوقفون حتى يضمنوا توصيل الطلبات في الوقت المحدد.
وفي هذا السياق، قال مندوب توصيل إنه كان يعمل حتى الساعة 2 ظهرًا، وبعد خروجه يأخذ قسطًا من الراحة حتى العصر، وأضاف آخر أنه يعمل في توصيل الطلبات في أوقات الفراغ.
وأشار أحد مناديب التوصيل أن أقل عائد من هذه المهنة يصل لـ 6 آلاف ريال، وفي حال العمل من أول النهار لآخره يتراوح الدخل من 9 إلى 10 آلاف ريال.
بدوره، أوضح الدكتور رميح الرميح، نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل العام أن هناك فرصًا وظيفية كبيرة، والمناديب واحدة منها إذ تحرص الوزارة على توطينها ودعمها، كما أن هناك مبادرات مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم أبناء وبنات الوطن في مدن المملكة المختلفة.
فيديو | مناديب توصيل الطلبات.. دخل شهري يصل إلى 10 آلاف ريال #الإخبارية pic.twitter.com/RwmDb4LRsv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023