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قتل ما إجماليه 500 طفل

10 آلاف قتيل مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
10 آلاف قتيل مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب
المواطن - فريق التحرير

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قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير جديد صدر أمس الثلاثاء: إنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

قتل ما إجماليه 500 طفل

وأظهر التقرير مقتل 9444 مدنيًّا وإصابة 16 ألفًا و940 شخصًا منذ أن بداية الحرب في فبراير 2022، كما قتل ما إجماليه 500 طفل.

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ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

ولفتت المفوضية إلى أن الإحصاء ليس كاملًا؛ لأن البيانات غير متوفرة من العديد من المناطق.

بوتين لا ضرورة لتكثيف الضربات على أوكرانيا
الحرب الروسية الأوكرانية

وينطبق هذا بشكل خاص على مدن مثل ماريوبول وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، التي احتلتها القوات الروسية بعد فترة طويلة من القتال العنيف، مما يجعل الحصول على البيانات أصعب.

وفي كييف أيضًا، هناك مخاوف من أن يكون هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من الأوكرانيين قد قتلوا أكثر مما هو مسجل رسميًّا.

ويظهر تقرير الأمم المتحدة أن هناك المزيد من المدنيين قتلوا في الأشهر الأولى من الحرب.

وفي ربيع وصيف عام 2023، قتل ما بين 170 و180 مدنيًّا كل شهر.

بوتين

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