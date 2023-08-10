10 آلاف قتيل مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب إخماد حريق في 4 مستودعات بالرياض ولا إصابات لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر خدمة جديدة لمعرفة اسم صاحب الحساب البنكي قبل التحويل إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدعم العلماء والباحثين سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل الموافقة على إنشاء هيئة التأمين يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي النفط يسجل أدنى مستوى في أسبوعين بسبب الصين معلومات يجب معرفتها بشأن متحور كورونا الجديد EG.5 طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير جديد صدر أمس الثلاثاء: إنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.
وأظهر التقرير مقتل 9444 مدنيًّا وإصابة 16 ألفًا و940 شخصًا منذ أن بداية الحرب في فبراير 2022، كما قتل ما إجماليه 500 طفل.
ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
ولفتت المفوضية إلى أن الإحصاء ليس كاملًا؛ لأن البيانات غير متوفرة من العديد من المناطق.
وينطبق هذا بشكل خاص على مدن مثل ماريوبول وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، التي احتلتها القوات الروسية بعد فترة طويلة من القتال العنيف، مما يجعل الحصول على البيانات أصعب.
وفي كييف أيضًا، هناك مخاوف من أن يكون هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من الأوكرانيين قد قتلوا أكثر مما هو مسجل رسميًّا.
ويظهر تقرير الأمم المتحدة أن هناك المزيد من المدنيين قتلوا في الأشهر الأولى من الحرب.
وفي ربيع وصيف عام 2023، قتل ما بين 170 و180 مدنيًّا كل شهر.