10 أسباب لنجاح المشروعات الناشئة منها السيطرة على النفس أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ألسنة اللهب تلتهم قاذفة روسية إستراتيجية حسان تمبكتي يُنهي إثارة جدل وترقب دام 20 يومًا مقيم لمن يرغبون بالانتقال إلى السعودية: أفضل قرار على الإطلاق لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا وفاة مخترع الــ بي دي إف مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني
يطمح كثير من الشباب في إنشاء مشروعهم الخاص والدخول في عالم الاستثمار؛ بهدف تحقيق الثراء والرخاء المادي وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم.
ويتساءل كثير ممن يرغبون في إنشاء مشروع خاص بهم عن أسباب وعوامل نجاح المشروعات، وفي هذا السياق حدد رجل الأعمال راكان الحمراني 10 أسباب رئيسية لنجاح المشروعات الناشئة.
وجاء في مقدمة الأسباب العشرة: توقيت إطلاق المشروع، ثم فريق العمل، ثم خطة العمل وتمويل المشروع.
وتضمنت الأسباب: السيطرة على النفس، والتعلم المستمر، وعدم ارتكاب الأخطاء، وخطط بديلة طارئة A,B,C,D، واستقطاب الكفاءات ذوي الخبرة، ورؤية مستقبلية جاهزة قبل البدء.
ولفت الحمراني إلى أن أخطر مرحلة يمر بها المشروع هي الهدر المالي مثل المصاريف الغير لازمة في التشغيل؛ حيث إن الهدر يقلل هامش الربح أو تُرحل ذلك العجز المالي للسنين القادمة لتعوضها مستقبلًا.