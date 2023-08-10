10 أسباب لنجاح المشروعات الناشئة منها السيطرة على النفس

يطمح كثير من الشباب في إنشاء مشروعهم الخاص والدخول في عالم الاستثمار؛ بهدف تحقيق الثراء والرخاء المادي وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم.

عوامل النجاح

ويتساءل كثير ممن يرغبون في إنشاء مشروع خاص بهم عن أسباب وعوامل نجاح المشروعات، وفي هذا السياق حدد رجل الأعمال راكان الحمراني 10 أسباب رئيسية لنجاح المشروعات الناشئة.

وجاء في مقدمة الأسباب العشرة: توقيت إطلاق المشروع، ثم فريق العمل، ثم خطة العمل وتمويل المشروع.

السيطرة على النفس

وتضمنت الأسباب: السيطرة على النفس، والتعلم المستمر، وعدم ارتكاب الأخطاء، وخطط بديلة طارئة A,B,C,D، واستقطاب الكفاءات ذوي الخبرة، ورؤية مستقبلية جاهزة قبل البدء.

ولفت الحمراني إلى أن أخطر مرحلة يمر بها المشروع هي الهدر المالي مثل المصاريف الغير لازمة في التشغيل؛ حيث إن الهدر يقلل هامش الربح أو تُرحل ذلك العجز المالي للسنين القادمة لتعوضها مستقبلًا.