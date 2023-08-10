10 إجازات متنوعة خلال العام الدراسي 1445

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يشتمل العام الدراسي الجديد على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، حيث يتخلل العام الجديد 60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
من جانبها، رصدت “قناة الإخبارية” عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، الـ 10 المقررة خلال العام الدراسي 1445هـ، تزامنًا مع عودة الطلاب للفصل الدراسي الجديد، اليوم الأحد
الإجازة الأولى: خاصة باليوم الوطني 3 أيام، تبدأ من يوم 22 إلى 24 سبتمبر.
الإجازة الثانية: نهاية أسبوع مطولة 3 أيام، من 2 لـ 4 نوفمبر.
الإجازة الثالثة: نهاية الفصل الدراسي الأول 9 أيام، من 17 لـ 25 نوفمبر 2023.
الإجازة الرابعة: نهاية أسبوع مطولة 3 أيام من يوم 15لـ 17 ديسمبر 2023.
الإجازة الخامسة: منتصف الفصل الدراسي الثاني 9 أيام، من 5 إلى 13 يناير من العام الميلادي الجديد.
الإجازة السادسة: نهاية أسبوع مطولة 3 أيام، من الـ 26 لـ 28 يناير 2024.
لإجازة السابعة: خاصة بيوم التأسيس، يوم واحد، 22 فبراير 2024.
الإجازة الثامنة: نهاية الفصل الدراسي الثاني 9 أيام، من يوم 23 فبراير إلى 2 مارس 2024.
الإجازة التاسعة: خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، 17 يوماً من 29 مارس إلى 14 أبريل 2024.
الإجازة العاشرة والأخيرة: نهاية أسبوع مطولة 3 أيام، بداية من يوم 2 وحتى 4 مايو 2024.
الإجازات الـ 10 خلال العام الدراسي 1445هـ
– الإجازة الأولى:
• اليوم الوطني
• 3 أيام
•22-24 سبتمبر 2023.
– الإجازة الثانية:
• نهاية أسبوع مطولة
• 3 أيام
• 2-4 نوفمبر 2023.
– الإجازة الثالثة:
• نهاية الفصل الدراسي الأول
• 9 أيام
• 17-25 نوفمبر 2023.
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— الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) August 20, 2023