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ضعيفة ومتوسطة الشدة

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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رصد المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الجمعة، تسجيل 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

10 هزات أرضية

وأفاد المركز في بيان بأن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 10 هزات أرضية، منها هزة في جنوب غرب طرطوس 22 كيلو متراً بقدر 1.7 درجة على مقياس ريختر، وهزة غرب طرطوس 112 كيلو متراً بقدر 2.0 درجة، وهزة شرق تركيا بقدر 3.3 درجات، وهزة شرق تركيا شمال الحسكة بـ 187 كيلو متراً بقدر 4.1 درجات، وهزة شديدة شرق تركيا شمال شرق حلب بـ 280 كيلو متراً بقدر 5.2 درجات.

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زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا

وأردف المركز أنه تم تسجيل هزة شمال غرب قبرص بـ 237 كيلو متراً بقدر 4.1 درجات، وهزة جنوب غرب تدمر بـ 21 كيلو متراً وبقدر 2.4 درجة، وهزة غرب جنوب غرب اللاذقية بـ 109 كيلو مترات بقدر 2.1 درجة، وهزة شمال غرب إدلب بـ 54 كيلو متراً وبقدر 2.2 درجة على مقياس ريختر.

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
زلزال

وشهدت سوريا وتركيا العام الجاري زلزالا مدمرًا أودى بحياة الآلاف ودمر آلاف المساكن في شمال شرق وغرب سوريا ومناطق متفرقة في تركيا.

زلزال

وأعلنت الصحة السورية حصيلة ثقيلة للضحايا البشرية، فيما قال الرئيس السوري بشار الأسد إن إعادة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا من الزلزال تقدر بقرابة 50 مليار دولار.

 

 

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