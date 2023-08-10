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10 وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
10 وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة الحسابات الإستراتيجية (الرياض).

– مستشار إدارة المحتوى (جدة).

– مدير أول الحسابات الإستراتيجية (الرياض).

– مهندس صيانة (الرياض).

– أخصائي مبيعات (جدة).

– مساعد مدير التدقيق الداخلي (الرياض).

– فني أول صيانة إلكترونيات (الرياض).

– محلل وظيفي أول (الرياض).

– مدير الإنتاج (الرياض).

– أمين مستودع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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